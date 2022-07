Corsera – Dybala frenato dal progetto del Napoli

Che la trattativa andasse in fumo non era assolutamente qualcosa di inverosimile per molti. Tra i tanti che non ci credevano molto c’è il “Corriere della Sera” che parlava così della trattativa per Dybala quando il Napoli era ancora in corsa: “Paulo riflette, stretto fra due fuochi: la proposta della Roma è meno ricca ma il ridimensionamento tecnico del Napoli con le partenze di Koulibaly, Mertens e Insigne preoccupa. Non è escluso che speri in un ritorno di fiamma dell’Inter, attualmente alle prese con un reparto offensivo sovraffollato”.