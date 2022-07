CdS – Due i nomi per sostituire Koulibaly! I dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla eventuale cessione di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano il futuro di Koulibaly a Napoli ancora non è stato stabilito. La società ha reso pubblica l’offerta di rinnovo di contratto ma la risposta da parte del senegalese non è arrivata. Il campione d’Africa è un profilo su cui il Napoli ci spera e vorrebbe puntarci, infatti gli azzurri hanno proposto un’offerta superiore ai 5 mln di euro di contratto. Diverse sono le idee della società se si assisterebbe ad un addio del numero 26. In cima alla lista c’è il nome di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina classe 97’. In secundis troviamo il nome di Kim Min-Jae, il giovane centrale classe 96’ sudcoreano della Fenerbahçe.