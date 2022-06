CdS – Ostigard rifiuta l’offerta di un’altra italiana, vuole solo il Napoli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Leo Ostigard ha rifiutato un’offerta arrivata dal Torino, perché al momento vuole solo il Napoli. Il difensore norvegese era finito nel mirino dei granata, che sembra abbiano fatto anche un’offerta più alta degli azzurri al Brighton, ma il centrale ex Genoa aspetta i partenopei, soprattutto per la possibilità di giocarsi le sue carte in un club da Champions. Tra il club di De Laurentiis e gli inglesi continua però il braccio di ferro e la trattativa non è ancora conclusa, vista la distanza tra domanda e offerta.