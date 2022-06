Gaetano: “Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli”

Gianluca Gaetano calciatore azzurro, è reduce dell’esperienza con la Cremonese neopromossa in Serie A. Ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno. Questo quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona. Poi la nascita di mia figlia ha contribuito alla crescita. In ritiro darò il mio meglio per far parte del Napoli, voglio dare il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli. Sono a disposizione dell’allenatore, pronto a soddisfare le sue richieste.

Insigne? Posso prendere spunto dalle sue capacità di professionista, allenandomi sempre al massimo come ha fatto lui per tanti anni, arrivando al campo un’ora prima e andando via un’ora dopo. Con quest’atteggiamento Lorenzo è riuscito a fare cose straordinarie”.