Repubblica – Napoli, in arrivo la campagna abbonamenti per la prossima stagione

Dopo due anni di incertezze e di stadi semi-vuoti la prossima stagione calcistica ripartirà da subito con il calore dei tifosi. Il Napoli è pronto a comunicare il lancio della campagna abbonamenti. Alcune squadre di Seria A hanno già iniziato la vendita delle fedelity card con grande entusiasmo da parte della tifoseria.

Stando a quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, le tessere per la campagna abbonamenti dovrebbero essere messi in vendita a partire dalla prossima settimana. I tifosi sperano in prezzi accessibili, soprattutto per quanto riguarda la Curva A e la Curva B.