TuttomercatoWeb – Il Napoli segue Viti dell’Empoli: su di lui anche la Juve

Il Napoli sta sondando il terreno anche per Mattia Viti per il reparto difensivo.

Ne ha parlato TuttomercatoWeb, secondo cui la richiesta dell’Empoli sarebbe onerosa: almeno 20 milioni di euro per portare via il talento italiano dei toscani. Una cifra davvero alta, che potrebbero ostacolare non poco le indagini dei vari club a lui interessati. In Italia su di lui ci sono Napoli e Juventus, all’estero Wolfsburg e Bayer Leverkusen potrebbero fiondarsi sul calciatore che è davvero giovanissimo, categoria 2002 per intenderci.