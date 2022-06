Auriemma su Fabian: “C’è chi dice che la Juventus voglia prenderlo? Magari!”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso della untata odierna di Si gonfia la rete trasmissione condotta dallo stesso Auriemma e da Massimo D’Alessandro. L’opinionista Mediaset, nel commentare le recenti indiscrezioni di mercato sulla SSC Napoli, ha espresso le sue considerazioni – tra l’altro – su Fabian Ruiz: “C’è chi dice che la Juventus voglia prenderlo? Magari la Juve acquistasse Fabian!”, ha affermato.

Auriemma ha poi aggiunto: “Perché dico così? Perché il Napoli, in questo modo, non lo perderebbe a parametro zero tra solo un anno. Inoltre, non è che fai tutta la differenza del mondo, con Fabian; quelli che sono adesso in rosa non sono da meno, rispetto allo spagnolo. Insomma, non ti fa nulla”.

“Auspico che il Napoli riesca a venderlo, alla Juve o ad un’altra società. Certo, se alla Juventus ci va Kalidou Koulibaly è un conto, se va Fabian è un altro: nessuno griderebbe al traditore”.