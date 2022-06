Alvino a KKN: “Mai letta una cosa del genere sul caso Koulibaly”

Carlo Alvino ha parlato di Kalidou Koulibaly a Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista campano ha parlato dell’episodio Koulibaly, calciatore preso da mira da un articolo obbrobrioso de Il Giornale qualche giorno fa. Il conduttore di KKN si è esposto pubblicamente sulla vicenda in tali termini: “Non ho mai letto una cosa del genere, scrivere che Koulibaly abbia dovuto evitare gli insulti dei napoletani è un’offesa sia sulla persona sia sulla città. Sono davvero curioso di capire chi abbia fatto girare questa notizia, riportandola al diretto interessato”. La questione Koulibaly ha scosso non pochi giudizi ovviamente negativi all’indirizzo dell’articolo in cui si è fatto passare, difatti, il popolo partenopeo in quanto portatore di ideali razzisti e xenofobi.