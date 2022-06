Mertens-Roma, CorrSera – Previsto un incontro decisivo con il Napoli, Mourinho spinge per averlo

Il Corriere della Sera oggi in edicola fa il punto sull’interesse della Roma per Dries Mertens. Il belga è molto legato al Napoli, ma il rapporto con il presidente De Laurentiis si è nettamente deteriorato. Le due parti non hanno raggiunto il famigerato accordo per il rinnovo e nei prossimi giorni ci sarò l’ultimo incontro, che sarà anche decisivo.

Sulla sponda giallorossa c’è invece Mourinho alla ricerca di una seconda punta che gli garantisca almeno una decina di gol stagionali, un giocatore da poter affiancare a Tammy Abraham. Ed ecco che Mertens rappresenterebbe una ghiotta occasione, anche perchè arriverebbe a zero e consentirebbe di gestire meglio il budget per altri investimenti.