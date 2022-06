Barcellona, Laporta: “Siamo al lavoro per risanare il bilancio, vogliamo rendere la rosa competitiva”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo soffermandosi sulle prospettive di mercato del suo club, che ricordiamo essere interessato a Kalidou Koulibaly. Queste le dichiarazioni del patron blaugrana: “Siamo al lavoro per risanare il bilancio; giovedì ci sarà un’assemblea in cui potrebbero essere approvate due operazioni economiche per far fronte ai debiti. A quel punto saremo in grado di avere fondi propri e di effettuare investimenti sul calciomercato. La dirigenza è pronta ad intervenire per rendere la rosa più competitiva“.