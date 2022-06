Del Genio: “Mertens lascia il Napoli per la Lazio? Sarebbe un paradosso, vi spiego”

Il noto giornalista, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sul possibile trasferimento alla Lazio di Dries Mertens. Queste le sue parole: “Diverse notizie vedono Mertens lontano dal Napoli in questa sessione di mercato. L’offerta per il rinnovo proposta dagli azzurri sarebbe superata da diversi club, pronti ad accaparrarsi il cartellino del belga. Tra tutte c’è la Lazio che, con Maurizio Sarri, sogna di abbracciare il calciatore che più di tutti ha reso grande l’allenatore. Tuttavia un possibile trasferimento tra i capitolini sarebbe un paradosso! Con il 4-3-3 dell’ex allenatore del Napoli, Mertens sarebbe relegato al ruolo di riserva di Immobile. Sotto la guida di Spalletti invece, tra i partenopei, giocherebbe sicuramente di più“.