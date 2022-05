Un top attaccante d’Europa ai saluti col proprio club, la Serie A è alle porte

Dal ritiro della Polonia, con cui nei prossimi giorni affronterà Galles, Belgio e Olanda per i gironi di Nations League, Robert Lewandowski ha nuovamente tuonato contro il club bavarese:

“La situazione sul mio futuro non mi piace. La cosa sicura, al momento, è che la mia storia con il Bayern è finita. Non vedo nessuna possibilità di continuare a giocare in questo club, la soluzione migliore per tutti è la cessione.

Ora vorrei concentrarmi sulla Polonia; dopo la Nations League avremo tempo per parlare della situazione ma non ci sono possibilità che io resti al Bayern. È un club serio e spero che non mi tenga bloccato solo perché può farlo grazie al contratto”.