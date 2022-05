Agostinelli: “Bernardeschi? E’ abituato a giocare a certi livelli, ho paura di altro adesso”

Andrea Agostinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Marte riguardo al mercato partenopeo in entrata ed in uscita:

“Bernardeschi? Capisco non abbia fatto cose clamorose, ma conosciamo le sue caratteristiche. Non è un giocatore anziano ed è abituato a giocare a certi livelli. Il Napoli ha bisogno di aria nuova, uno come lui lo prenderei, vado contro corrente. Una cosa che credo è che Spalletti abbia più paura di perdere dei pezzi che non vuole perdere piuttosto che preoccuparsi dei rinforzi. Ha tanta paura di perdere Koulibaly e Osimhen, datemi retta. Per questo pensiero non dorme sogni tranquilli”.