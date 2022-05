Specchia: “Zielinski e Fabiàn non hanno grinta, il Napoli ha bisogno di qualità e quantità”

Paolo Specchia, ai microfoni di “Marte Sport Live”, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Torino-Napoli ed ha analizzato ciò che è mancato per il salto scudetto:

“Il Torino ha tanti punti in meno di quanti ne merita. È mancato molto Belotti, ma è una squadra fastidiosa che ha un calcio molto aggressivo. Il Napoli soffrirà il tipo di gioco del Torino. Le partite finali, escludendo Sassuolo, hanno macchiato la stagione di Spalletti che ha comunque fatto un grande lavoro.

Fabian e Zielinski non sanno tirare fuori la grinta. Il Napoli è una squadra che o gioca di qualità o non riesce a giocare. Bisogna avere una squadra che lotti. Kessie è un giocatore che sa correre e all’occorrenza sa giocare anche in fase offensiva, così come Tonali e Bennacer. Questo manca al Napoli: giocatori che sappiano giocare sia in fase difensiva che offensiva. Prenderei due centrocampisti che abbinano quantità e qualità”.