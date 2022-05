Juric: “Vogliamo fare più punti possibile. Domani non ci sarà Lukic”

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha presentato la sfida con il Napoli in conferenza stampa. Queste le sue parole in merito alla sfida:

“Per domani stanno tutti abbastanza bene, mancherà Lukic ma vedremo tutte le soluzione e come fare per sostituirlo. Finale di stagione? Voglio che la squadra continui ad esprimersi così, migliorando e continuando così. Abbiamo solo 15 giorni di lavoro, è giusto non mollare fino alla fine. Gli avversari sono tosti in queste ultime partite, l’idea è fare più punti possibile”.