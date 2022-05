Bucciantini: “La società deve risanare le cicatrici. Le parole di Mertens”

Il giornalista Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della stagione del Napoli, soffermandosi sulle parole di Dries Mertens.

Di seguito le parole del giornalista: “Le parole di Mertens sono parole che non devono agitare fantasmi e Spalletti stesso non li deve vedere. Il Napoli deve ripartire da una Champions League che lo scorso anno è mancata. Questa squadra ha cicatrici storiche che non riesce a curare, è nel vissuto ogni tanto perdere una partita decisiva. Questi limiti non li supera un allenatore o un calciatore: serve la società, che insieme crea un ambiente che supera quella cicatrice”.