Coppa Italia – La finale sarà trasmessa da Mediaset: il canale

La finale di Coppa Italia, che vedrà sfidarsi Juventus e Inter, sarà visibile su Canale 5 e, in streaming, su Infinity. Di seguito il comunicato della Lega: “La gara per l’aggiudicazione della Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022, in programma allo Stadio “Olimpico” di Roma mercoledì 11 maggio 2022 con inizio alle ore 21.00, e organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie. Visto l’esito delle gare di Semifinale e per effetto del sorteggio, ai sensi dell’articolo 3.8 del Regolamento della competizione, per determinare pro forma la società di casa, la Finale della Coppa Italia Frecciarossa 2021/2022 è JUVENTUS – INTER. La partita sarà trasmessa in diretta su CANALE 5 e in streaming su MEDIASET INFINITY”.