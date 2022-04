Udinese, Deulofeu: “Momento di forma meraviglioso, godiamocelo! Futuro? Vi spiego”

L’attaccante dell’Udinese, Gerard Deulofeu, è intervenuto ai microfoni di TuttoUdinese.it per parlare del momento di forma dei friulani e del suo futuro. Queste le sue parole: “La vittoria di ieri è stata al dir poco elettrizzante. L’Udinese era da tempo che non riusciva ad ottenere i tre punti al Franchi ma questa squadra ce l’ha fatta! Siamo migliorati molto dal punto di vista difensivo. Anche in attacco siamo migliorati, ora siamo un gruppo molto cinico.

Futuro? Ora è l’ultimo dei problemi, penso solo all’Udinese! Abbiamo fatto un campionato meraviglioso e sono in grande sintonia sia con la città che con i tifosi. Eventuali discorsi sul futuro, al momento, sono rimandati a fine stagione se non addirittura più tardi”.

Deulofeu è stato diverse volte, nel corso degli anni, in orbita Napoli. Lo spagnolo è sempre stato un pallino di De Laurentiis che lo ha cercato sia dopo la sua avventura al Milan che quando rientrò al Watford.