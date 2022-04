CorSera – Sarri, il padre: “Tifava Napoli da piccolo, vi svelo un segreto…”

L’edizione odierna del Corriere della Sera riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Amerigo Sarri.

Padre dell’allenatore della Lazio, Maurizio, il ciclista ha parlato di suo figlio e del suo rapporto con il calcio sin da bambino, sottolineando il tifo per il Napoli.

Queste le parole di Amerigo Sarri: “L’allenatore l’aveva nella testa da piccolo. Metteva in corridoio le figurine dei calciatori e gli faceva fare i passaggi. Da bambino era per il Napoli. Una volta si andò a vedere Fiorentina-Napoli con la 500 targata Firenze. Sull’autostrada i napoletani ci salutavano. All’arrivo mi accorsi che aveva messo dietro un telone “Forza Napoli!”. Si andò in curva con i napoletani, ma la Fiorentina vinse 2-0″.