CorrMezz – Diversi azzurri rischiano di lasciare il Napoli in estate: le ipotesi

Diversi azzurri potrebbero lasciare il Napoli in estate.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno stamane, secondo cui i nomi dei calciatori sarebbero almeno tre quelli che potrebbero partire nel caso in cui il mercato offrisse delle possibilità. I nomi in questione sono quelli di Zielinski, Mertens e Fabiàn Ruiz nel caso in cui qualcosa dovesse muoversi in direzione uscite. Il Napoli sta valutando dunque la possibilità di mettere in piedi una vera e propria rivoluzione, tra partenti sicuri come Insigne e alcune meteore come quelle preannunciate poco fa.