Anche al Napoli, ieri, è toccato difendersi nel processo per le plusvalenze sospette in Serie A e l’avvocato Grassani si è espresso in merito all’estraneità del club di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le parole dell’avvocato:

“La Procura Federale ha strutturato un metodo in totale autonomia e senza la a validazione di alcun organismo sportivo o statuale, basta su criteri quali età, presenze, retribuzione etc., successivamente oggetto di confronto con il sito internet Transfermarkt. Tuttavia, la totalità delle pareti ha eccepito l’insussistenza si un metodo convenzionale per la valutazione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori. Del resto, se esistesse un ‘tariffario’ non avrebbe più senso il calciomercato.”