Il futuro di Andrea Belotti è incerto. Il capitano del Torino ha il contratto in scadenza e sembra non voler rinnovare con i granata. A maggio incontrerà nuovamente il club, ma la priorità del “Gallo” è giocare in club che prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Su di lui ci sono Atalanta, Napoli e Roma. Il club azzurro monitora la situazione visto che il calciatore potrebbe arrivare a costo zero.

Questo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa.