Adani duro: “Quando deve fare un salto di qualità il Napoli puntualmente non lo fa”

Lele Adani durante “90° minuto” ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sconfitta del Napoli contro la Fiorentina:

“Ennesimo appuntamento fallito dal Napoli di Spalletti nel momento cruciale. Ottima partita della Fiorentina che ha meritato la vittoria. Il Napoli su 6 sconfitte in campionato, 5 sono arrivate in casa al Maradona. Aveva perso la gara col Milan un mese fa e anche quella era decisiva, a dicembre con Atalanta, Spezia, Empoli. Quando deve fare un salto di qualità il Napoli puntualmente non lo fa. Veniva da una partita vinta molto bene in casa dell’Atalanta, tornava Osimhen che ha fatto gol e assist, troppe cose che vanno a testimoniare una prestazione negativa. Una sconfitta che fa molto male e che frena bruscamente la rincorsa al primo posto”.