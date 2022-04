Il Friburgo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver depositato il ricorso per ottenere i tre punti a tavolino contro il Bayern Monaco. Infatti, i bavaresi, per errore, hanno giocato per pochi secondi con un uomo in più. Infatti, Coman non si era accorto della sostituzione e l’arbitro, grazie al VAR, ha scoperto che la squadra bavarese stava giocando con un centrocampista in più.