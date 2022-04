Il Mattino – Spalletti convoca Ambrosino: per lui grande stagione in Primavera

Luciano Spalletti ha convocato in prima squadra anche Giuseppe Ambrosino.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il calciatore della Primavera sarebbe stato giustamente premiato dopo una grande stagione: “La prima volta nello scorso novembre, in Europa. Stavolta, invece, sarà Serie A: Giuseppe Ambrosino, la stellina classe 2003 della Primavera, si prende la prima convocazione in prima squadra con Spalletti, chiudendo al meglio due settimane da sogno. A metà marzo la doppietta al Sassuolo nel torneo baby e il gol al Pescara, poi la convocazione in nazionale Under 19 – qualificata da protagonista al prossimo Europeo di categoria -, quindi la chiamata tra i grandi. Le assenze di Osimhen, Ounas e Petagna aprono le porte al 18enne di Procida, simbolo della cantera napoletana che ha conosciuto quasi dieci stagioni fa”.

In bocca al lupo, dunque, al nostro Ambrosino per la prima grande convocazione in prima squadra.