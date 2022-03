Mauro severo: “Non condivido la scelta di alcuni giocatori di lasciare la Nazionale, vi spiego”

Il noto opinionista ed ex calciatore, Massimo Mauro, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 per dire la sua circa la situazione legata alla Nazionale di Roberto Mancini. Queste le sue parole: “Mi dispiace tantissimo che alcuni calciatori abbiano lasciato il ritiro della Nazionale. Prendere parte alla, seppur inutile, trasferta in Turchia avrebbe dato un grande segno di attaccamento. Purtroppo qualcosa deve essere accaduto e non me la prendo in particolare con i calciatori come Insigne e Politano.

Jorginho farebbe bene a non lamentarsi dei rigori sbagliati! La cosa più grave è aver perso con la Macedonia che può puntare ad un ottima Serie B. Fossi in lui mi preoccuperei di non aver inciso abbastanza in quel match piuttosto che su altro”.