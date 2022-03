Il Mattino su Lobotka: “Mostruoso, è l’uomo ovunque”

Il quotidiano Il Mattino, nell’edizione odierna, nelle sue consuete pagelle ha sottolineato l’importanza della gara di Stanislav Lobotka e di come il calciatore sia cresciuto notevolmente nell’arco di questi mesi:

“LOBOTKA 7 Mostruoso anche in interdizione, è ovunque e con enorme presenza. Ha una lettura rapida delle incursioni di Barak, anticipa anche i suoi pensieri e quelli di tutti gli altri. Scaltro, buon passo, sempre al posto giusto: magari quando corre non gli dai una lira, ma non lo prende nessuno”.