Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell’Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera della corsa Scudetto e del Napoli: “I favoriti per il tricolore, secondo il mio parere, sono i nerazzurri. La squadra di Spalletti è l’avversario più duro per la corsa al titolo della squadra di Inzaghi”.