La Roma sceglie la linea dura per combattere fenomeni troppo dispersivi tra i suoi tesserati, i giallorossi hanno infatti imposto un nuovo regolamento che vieta ai calciatori feste, discoteche e luoghi affollati per evitare stanchezza e/o contagio da Covid-19. Nessun prigioniero dunque per Mourinho e il club e stavolta la pena dovrà scontarla Felix Afena-Gyan, attualmente aggregato alla primavera. Lo riporta il Corriere dello Sport.