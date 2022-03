Buriani sul big match: “Scudetto? Troppo presto per parlare”

Ruben Buriani è già proiettato a Napoli-Milan, il doppio ex guarda con interesse alla supersfida scudetto di questa domenica ma non sembra essere così d’accordo in termini di tensione ed aspettative. Queste le sue dichiarazioni a Radio Punto Nuovo:

“Troppo presto per parlare di scudetto anche se nulla toglie a questa partita la sua importanza, ci vuole ancora tanto prima di parlare. Il Milan ha giocato il derby solo ieri sera e il Napoli può prepararsi serenamente tutta la settimana. Non possiamo ancora parlare di favorite perchè tutto dipenderà da infortuni e impegni vari, anche se il Milan non ha ancora lo svedese e ha perso un pò di smalto”.