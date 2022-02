Uefa, domani il Comitato Esecutivo dovrebbe togliere la finale Champions a San Pietroburgo

Secondo quanto arriva da Sky Sports Uk domani il Comitato Esecutivo Uefa si riunirà per una decisione severissima alla luce di quanto sta accadendo in Ucraina. Infatti secondo le ultime indiscrezioni l’organo Uefa si incontrerà domattina alle 10 per decidere di cambiare l’assegnazione della finale di Champions League, che si disputerà a San Pietroburgo il prossimo 28 maggio. Se ciò dovesse verificarsi la nuova sede potrebbe essere Londra. Se si scegliesse la capitale britannica ci sarebbero 4 stadi candidati: Wembley, Emirates, London Stadium e Tottenham Hotspur Stadium.