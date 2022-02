Social – Il Barcellona omaggia Maradona, la dedica per “l’immortale”

Il Barcellona di Xavi è da poco arrivato in terra partenopea. Domani i blaugrana affronteranno il Napoli di Luciano Spalletti per il match di ritorno per i 16esimi di Europa League. Un destino tutto ancora da scrivere e che avrà come teatro lo stadio Maradona.

Sui social della società spagnola è apparso un post con dedica per omaggiare la memoria del giocatore più grande di tutti i tempi: Diego Armando Maradona. Destini incrociati quelli del Napoli e del Barcellona che hanno vestito con i loro colori il formidabile numero 10.

Quella di domani sarà una sfida emozionante e decisiva, intanto i catalani titolano con “Immortale” la vignetta che raffigura il murales del D10s nei Quartieri Spagnoli. Di seguito il post: