Lazio-Napoli è la sfida in programma per la 27esima giornata di Serie A. Le due squadre si affronteranno allo Stadio Olimpico questa domenica alle ore 20:45. Attraverso il proprio sito ufficiale la società laziale ha reso noti i prezzi e le modalità di acquisto. I tagliandi sono acquistabili dalle ore 16:00 di oggi, ma la vendita è vietata ai residenti in Campania. Divieto di vendita anche per coloro che aderiscono ai programmi di fidelizzazione della società partenopea.

Fonte: SS Lazio