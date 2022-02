A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Graziano Battistini, agente di Cragno:

“Come sta il Cagliari? Con l’anno nuovo si è vista una squadra più viva che ha più forza mentale ed è più squadra. Sembra che abbiano trovato degli equilibri. Cragno? Quando giochi in una squadra squilibrata è un problema per tutti, poi ovviamente con certi equilibri si fa meglio. Credo che indipendentemente dagli ex o dalle rivalità tra tifosi penso che il Cagliari voglia fare punti per tirarsi fuori da una zona di classifica deficitaria. Chiaramente va a incontrare una squadra fortissima che esprime un grande calcio e ha grandi numeri per potersi giocare qualcosa di importante.I campionati si giocano in campo e non sulla carta. Si pensava che il Cagliari avrebbe dovuto fare altri campionati ma evidentemente la carta dice cose sbagliate ed è sempre il campo che parla. Il Cagliari deve fare di tutto per provare a salvarsi, si gioca la vita per rimanere in categoria. Il Napoli può vincere lo Scudetto? Penso di sì, dopo un momento più normale post infortuni ha ripreso la sua corsa, squadra forte che può dire la sua o provarci.Cragno ai Mondiali 2022? Lui ci punta, certo. Negli ultimi 4 anni ha dimostrato di essere uno dei più forti, quindi vuole fare parte della lista dei portieri del Mondiale”.