Robert Aquafresca, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della corsa Scudetto e del suo mancato approdo in Campania: “Ancora oggi penso al mancato trasferimento nella squadra di De Laurentiis e me ne rammarico. Avevo già l’accordo con il Genoa e Preziosi fu più lesto. Per la corsa Scudetto tifo la squadra di Spalletti“.