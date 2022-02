Lazio, tegola per Sarri: lesione per Lazzari, out un mese

Brutte notizie per Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste sarà costretto a rinunciare a Manuel Lazzari per almeno un mese. Gli esami a cui il terzino si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado ai flessori della coscia destra. Lazzari salterà il doppio impegno con il Porto in Europa League e le prossime sfide di campionato. L’obiettivo è recuperare in tempo per il derby, in programma il 20 marzo, salvo slittamenti dovuti ai play off che vedranno impegnata la Nazionale di Roberto Mancini.