Tmw – Duello di mercato tra Napoli e Lazio per un giovane difensore

Il calciomercato è terminato da un paio di settimane, ma i club non hanno certamente smesso di lavorare a possibili nuove trattative. Non a caso, il Napoli è sulla ricerca di possibili nuovi elementi da inserire in rosa. Uno di questi è un profilo molto giovane e proviene dalla Francia. Si tratta di Kessy Coulibaly, difensore classe 2000 di due metri d’altezza, attualmente in forza alla squadra B del Tolosa. L’idea è quella di rilevarlo per poi magari girarlo in prestito in Serie B e fargli accumulare esperienza. Però, il calciatore ne ha di pretendenti, tra cui anche la Lazio. A riportare è Tuttomercatoweb.