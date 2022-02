L’edizione odierna di TuttoSport dedica ampio spazio alla sfida di sabato tra il Napoli e l’Inter parlando anche di Osimhen: “È forte il desiderio di riscatto del nigeriano, per consegnare al Napoli un successo che sarebbe pesantissimo e porterebbe gli azzurri in vetta alla 25esima giornata: mai nel dopo Maradona gli azzurri si erano ritrovati così in alto quando mancano 14 turni al termine“.