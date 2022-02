Biazzo: “Napoli-Inter può essere decisiva. Spalletti ha fatto venir fuori anche le seconde linee”

Salvatore Biazzo, storica voce della Rai, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb delle possibilità scudetto del Napoli.

“C’è grandissimo entusiasmo in città a Napoli, anche perché l’Inter ha perso il derby e ora Napoli-Inter deciderà tanto. Se i partenopei vincono, fino alla fine la squadra di Spalletti può sognare. Le due formazioni più in forma sono proprio il Napoli e l’Inter al di là della sconfitta di sabato. I partenopei hanno più scontri diretti da giocare ma d’ora in poi non è importante chi incontri ma in quale condizione lo affronti. Grazie a Spalletti inoltre gli azzurri hanno riscoperto Lobotka, ed è venuto fuori anche chi faceva parte delle seconde linee, poi ora torneranno pure alcuni big come Koulibaly.