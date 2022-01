Cesarano: “Confermare Spalletti sarà importante per rilanciare il progetto Napoli”

Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, per parlare del Napoli. Le sue parole:

“La situazione degli stadio è un problema per tutti, ma a mano a mano la pandemia allenterà la presa e si potrà aprire. Servirà rendere fruibile lo stadio alle famiglie e adoperarsi per i tempi di ingresso. Vlahovic? È assurdo concedere certi guadagni agli intermediari. De Laurentiis ha tanti difetti, ma finora ha operato nel club in maniera talmente virtuosa che riceve complimenti da tutta l’Europa. Serve un lavoro di maturazione su Osimhen per quanto riguarda la crescita, ha solo 23 anni. Spesso si è lasciato un po’ andare, ha avuto atteggiamenti pericolosi e sconclusionati. Il suo recupero consente a Spalletti di avere una variabile tattica in più importante. Il tecnico è importante per il rilancio del progetto Napoli”.