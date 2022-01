Show Petagna: la stampa elogia la prestazione contro la Samp

Autore del goal decisivo che ha permesso al Napoli di conquistare la vittoria contro la Sampdoria, portando a casa tre punti fondamentali in chiave classifica. Andrea Petagna è stato il migliore in campo e la stampa ne elogia la prestazione.

“Verissimo nove”: è così che lo definisce l’edizione odierna de Il Mattino, il quale esalta non soltanto il “goal da farfallina”, ma anche il lavoro del giocatore in campo. Agile in fase offensiva, prezioso nella gestione del gioco. Voto: 7,5.

Di mezzo punto inferiore la valutazione del Corriere dello Sport e La Gazzetta. Entrambi i quotidiani pongono l’accento sulla rete segnata e sull’importante contributo che l’attaccante ha dato all’intera squadra. Voto: 7.