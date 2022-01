Grande vittoria di carattere per i ragazzi di Spalletti, Petagna Top

E’ andata di scena la 21° giornata di campionato che visto il match tra Napoli e Sampdoria, con gli azzurri che erano a caccia dei 3 punti; e cosi è stato.

Il Napoli è sceso in campo con la miglior rosa disponibile, numerose le assenze hanno costretto il tecnico toscano a cercare qualche modo diverso per mettere in difficoltà la Sampdoria. Elmas a sinistra e Politano in panchina è la novità di quest’oggi; novità che ha visto concludersi nel momento in cui il capitano Lorenzo Insigne è uscito per infortunio.

Gli azzurri hanno tenuto il pallino della gara per lunghi tratti, costringendo gli avversi a rinchiudersi nella propria area; bellissima la girata di Petagna, il migliore della gara, che allo scadere del primo tempo ha mandato gli azzurri in vantaggio. Grande carattere quindi per i ragazzi, ancora una volta una prova ottima dei due centrali di difesa, così come i due di centrocampo, ancora bene Ghoulam che sembra stia tornando pian piano in forma.

Da annotare infine due cose:

Il ritorno di Fabian Ruiz che è sembrato subito in palla e al centro della manovra partenopea, sarà fondamentale il suo apporto alla squadra nelle prossime.

E l’esordio stagionale del neo acquisto Axel Tuanzebe, il classe ’97 ha iniziato già ad assaggiare il manto erboso del Maradona; nelle prossime uscite sicuramente avremo modo di conoscere meglio questo gigante inglese, ci affidiamo al lavoro di Giuntoli che in un recente passato con un’operazione simile (Anguissa) ci ha dato grandi soddisfazioni.