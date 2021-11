Il Mattino – Collovati: “Per il Napoli mi intriga un calciatore del Verona”

“IL SOGNO – C’ è invece Fulvio Collovati che vede altrove il problema del Napoli. «Premesso che il Napoli è già da scudetto, più di un esterno sinistro prenderei un centrocampista. Zielinski è un po’ discontinuo, Anguissa andrà a fare la coppa d’ Africa e Lobotka mi sembra ancora fuori forma. I centrocampisti sono diventati fondamentali nel gioco di ogni squadra. E allora dico che serve uno che sappia fare gol e non solo legna». Il problema, però, è sempre quello economico. «Il mercato di gennaio è il mercato dei poveri quindi tocca spesso pescare all’ estero. Anche se l’ idea più intrigante potrebbe essere Barak del Verona. Sappiamo che è una bottega cara, ma questo può essere l’ anno buono per il Napoli e allora un piccolo sforzo a gennaio si dovrebbe tentare. Altrimenti in Italia devi provare a prendere un giocatore in prestito che nel proprio club è fuori dal progetto, o comunque ai margini: tipo Vecino, Amrabat”.

Così Il Mattino ha raccolto questa mattina le dichiarazioni di Fulvio Collovati sul Napoli e sul mercato di gennaio per rendere la squadra ulteriormente competitiva.