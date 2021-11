Cdm – Ds Legia: “Mio padre ed i miei amici tifano Napoli. Puntiamo alla risalita in campionato!”

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un’intervista rilasciata dal Ds del Legia, Alessio De Petrillo:

“Mio padre è un tifoso del Napoli come tutti i miei amici fraterni, d’infanzia. Nella gara d’andata sono venuti al Maradona in quindici-venti a vedere la partita. Roccamonfina era il posto del lunedì e qualche volta anche del martedì, tornavamo con la famiglia dalla città in cui papà allenava. È il luogo dell’infanzia, quante volte ci ho trascorso l’estate. Contro il Napoli m’aspetto una risposta a livello di carattere per colmare il gap tecnico ma la nostra priorità assoluta è il campionato, non possiamo più sbagliare, non forzeremo il recupero di qualche giocatore. Il Legia in Polonia è come il Real Madrid in Spagna, c’è tanto clamore per la nostra posizione in classifica”.