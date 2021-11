CorrSport – Il Napoli può essere soddisfatto solo se vince

Il Napoli vuole portare a casa altri tre punti importanti contro il Legia Varsavia come è accaduto all’andata.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, infatti, le parole del tecnico Spalletti sono state chiare e certificano un messaggio che il tecnico di Certaldo ha voluto far trapelare fin dal suo primo giorno azzurro: sfruttare tutta la rosa deve essere un imperativo a cui non ci si può sottrare se si vuole lottare per tutte le competizioni e essere competitivi sempre e comunque. Luciano lo sa e vuole caricare anche chi seconda linea alla fine non è: parole al miele per Juan Jesus, ad esempio, che giocherà prima nei panni di terzino sinistro questa sera e poi in quelli di difensore centrale domenica contro il Verona.

La forza di questo Napoli deve essere il gruppo.