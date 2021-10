UFFICIALE – Atalanta, due big restano a casa: i convocati di Gasperini

Ancora assenze pesanti in difesa per Gasperini. Sia Toloi che Demiral, che erano in dubbio, sono out: non convocati per la Sampdoria. Spazio quindi a Lovato con Palomino e de Roon. Sulla fascia destra conferma per Zappacosta, mentre a sinistra c’è Maehle pronto a tornare titolare dopo l’influenza; in mediana Freuler in coppia con Koopmeiners, a meno che Gasp non abbassi Pasalic e alzi Ilicic. Malinovskyi verso una maglia da titolare, con Muriel in leggero vantaggio su Duvan Zapata. In attacco dovrebbe esserci alternanza visto il turno infrasettimanale, ma i due colombiano sono comunque da schierare.