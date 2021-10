Ponciroli su Sarri: “Sarri non è vittima del sarrismo!”

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, è intervenuto su TMW commentando la situazione del mister della Lazio, Sarri: “Sarri? è vittima di due super stagioni perché tutti si aspettano che riesca sempre a raggiungere quelle eccellenze, ma non è così. Mi dà fastidio che debba vivere di rendita di quello che ha fatto, come se avesse conquistato risultati straordinari. È in giro nel calcio da oltre vent’anni ma mi ricordo solo un ottimo Sarri a Empoli e un anno a Napoli. È un buon allenatore, ma come lui ce ne sono tanti altri”.