Fedele: “Spalletti è un allenatore esperto, sta lavorando bene. Insigne? Vi dico la mia”

Enrico Fedele è stato ospite nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte. L’ex dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli di Spalletti, ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Spalletti è un allenatore esperto. Il suo gioco di verticalizzazione è il biglietto da visita di questa squadra: tutti giocano in funzione di Osimhen. Anche alcunei schemi sui calci piazzati sono stati vincenti, il Napoli sta dimostrando di essere molto attento, gli analisti stanno facendo un ottimo lavoro.

Considerare già da ora i rinnovi di Osimhen o Anguissa? Penso che Osimhen abbia un contratto lungo, magari si può pensare ad un estensione. Nel momento in cui la società riscatterà Anguissa avrà il contratto, non ci saranno problemi.

Rinnovo Insigne? Basta, dobbiamo smetterla di parlare di questo caso. Nel calcio di una volta c’erano prima i fatti e poi le chiacchiere. Donnarumma sapeva che non avrebbe rinnovato con i rossoneri eppure lui ha portato il Milan al secondo posto. Il calcio è cambiato. Tutte queste tarantelle non hanno significato. Il problema non è se Insigne rinnova o se per Koulibaly offrono 90-100 milioni. Bisogna chiedersi se la città sarà contenta a fine stagione.

Insigne farà sempre il suo dovere, è un professionista serio. Penso che sfrutterà qualsiasi opportunità. La mia sensazione comunque è che non rimanga.

Il Napoli non ha ancora affrontato le prime 6 squadre di questa classifica. Anguissa ha dato una certa solidità difensiva, però il Napoli contro i grandi attaccanti non ha ancora giocato”.