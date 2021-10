Italia-Belgio, la probabile formazione di Roberto Mancini: Insigne out

Oggi l’Italia affronterà il Belgio alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino per la finale terzo e quarto posto di Nations League. Il ct azzurro, Roberto Mancini, opterà per un ampio turnover, che riguarderà anche Lorenzo Insigne. Giovanni Di Lorenzo, invece, sarà schierato nuovamente, complice anche il piccolo infortunio di Calabria che lo ha costretto a rientrare in anticipo. Queste la probabile formazione degli azzurri secondo La Gazzetta dello Sport:

(4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Jorginho, Locatelli; Berardi, Raspadori, Chiesa