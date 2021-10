Marcello Lippi, ex allenatore della nazionale di calcio italiana, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare della lotta scudetto di questa stagione. Di seguito le dichiarazioni: “Chi può vincere la Serie A? Tra le favorite ci sono sicuramente Milan, Inter e Napoli. La Juventus, ad oggi, è indietro ma non bisogna escluderla e sottovalutarla, già in passato ha fatto rimontate in classifica e potrebbe ripetersi”.